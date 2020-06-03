東摸西摸手上常沾染上很多病菌，胸腔暨重症醫師黃軒分享，手最髒的部份在指縫，但手指長短、慣用哪隻手與真正指甲的長度其實都不太影響病菌量，但人工指甲若越長就藏越多病菌。

黃軒醫師引述美國賓州大學的研究指出，人手上有很多細菌，其中最髒的指縫中，更藏有千萬隻的病菌。而該研究也對手各部位的骯髒程度進行排名，依序是，指縫下、手掌、指間、掌背、指尖底和指甲。

黃軒醫師說，指甲和皮膚之間，因被指甲覆蓋住，容易形成微濕環境，讓微生物很好繁殖，而指甲覆蓋住的地方，也阻礙我們用肥皂清洗掉，這些躲在指甲縫下微角落的病菌。

黃軒醫師指出，手指長短、慣用手和真正指甲的長度都不影響病菌數量更多，但若愛戴人工指甲，就另當別論了，愈長的人工指甲，指縫下病菌越多，而且有效清洗了，也很難清除。

黃軒醫師分享，最好消除指縫下細菌和病毒的方式是「肥皂+ 指甲刷」或用「肥皂+乾洗手」的效果也不錯，而單獨用乾洗手則對清除指縫病毒的效果不好。

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(中時電子報)