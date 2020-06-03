桃園一名騎士誤闖南庄蓬萊村山區，不慎滑落山坡受困。〔頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

警方協助找來拖吊車將機車脫出。〔頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

蓬萊所員警協助越野車騎士脫困，讓騎士感激不盡。〔頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

一名來自桃園的越野車騎士，2日騎車前往風景秀麗的苗栗南庄蓬萊林道遊玩，不慎在蓬萊村5鄰山區產業道路滑落邊坡受困，經騎士打電話向頭份警分局蓬萊所員警求救，警方先後協助人車脫困，解除一場虛驚。

頭份警分局蓬萊所員警是在2日中午接獲民眾電話報案自稱，他從桃園市騎乘越野機車，前往風景優美的蓬萊林道一遊，因路況不熟，誤騎入南庄鄉蓬萊村5鄰山區產業道路旁的森林區內，機車不慎滑落山坡動彈不得，幸好人沒受傷，只能打電話尋求警方協助。

蓬萊所所長林振民、警員侯凱中接獲報案後，立即趕赴現場查看，發現該機車滑落處距離產業道路約有300-500公尺之遠，無法利用人力協助脫困，員警先行帶騎士返回所休息，並提供飲用水解渴，隨後立即協助聯繫當地拖吊車，返回機車滑落山坡，順利將機車吊回路面，騎士對於員警們熱心協助，再三表達感激，並開心踏上歸途，平安返家。

(中時 )