無照姐妹花以低價幫民眾美白牙齒。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

沒有牙醫師執照的藍姓姐妹花，2019年在北市開設牙齒美白工作室，提供牙齒美白貼片、磨牙、教學課程等醫療服務，甚至在臉書成立粉絲團解惑、攬客，因是合法診所的5折，1年多來不法所得高達600多萬，日前遭北市刑大循線逮捕。

北市刑大偵三隊日前獲報，35歲及34歲藍姓姐妹，過去就曾有密醫診療行為，事後遭到查獲、重罰，但兩人不知悔改，去年中旬又陸續在大安、中山、松山等地成立工作室，主打低廉收費、親切教學，從事牙齒美白貼片服務，全瓷貼片8萬元、磁化貼片要價4萬元，都比正牌診所便宜，也讓不少愛美女性紛紛前往。

藍姓姐妹花後來還開設「牙齒美白教學課程」，整套課程收費15萬，也吸引百餘人報名，從中獲取近600多萬的不法所得。

偵三隊經連月蒐證，日前前往工作室，將正在「上課」的姐妹花當場逮捕，另查扣帳冊、醫療器材等證物，全案偵訊後，依違反醫師法送辦。

(中時 )