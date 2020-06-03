高雄市長韓國瑜面臨罷免投票倒數，Youtuber近日專訪高雄多位年輕人，有的年輕人感覺，應該讓韓國瑜做完市長，也有年輕人認為浪費不少資源去辦罷免，就讓韓把市長好好做完，也有年輕人直言，路不再坑坑洞洞，真的變很多，也有21歲的年輕人站出來喊話韓市長，希望他繼續為高雄服務。

YouTuber挺韓，街訪多位高雄年輕人，多數表示願意給他時間。(圖/翻攝「民正言順」YouTube)

YouTuber「民正言順」近日到高雄進行街訪，特派員港港表示，「對於她來說，韓國瑜就像是一位親切的阿伯，多次接觸下來從只了解路平、燈亮、水溝通，再到可以向路人一一介紹韓市長政見」，她說，「很多不僅是表面上宣傳，更是因為她親眼看見高雄一點一滴在改變，但大家看到的可能並不是如此。她感嘆，很多人因為不瞭解，所以特別容易被媒體牽著鼻子走」。

街訪員港港詢問高雄年輕人，「願不願意給韓國瑜多一點的時間，讓他把高雄做完？」，受訪的年輕女孩表示，「應該還是會，因為之後還要重選，會花很多時間，聽完妳說，覺得應該是可以給他時間」。另外一組年輕女生則回應，「願意再給韓多一點時間，把這一任做完」，戴眼鏡的年輕女孩表示，「會願意給他機會，旁邊的遮臉女孩則說，她感覺可以讓他(韓)做完，不然還要花很多錢去選下一個」。與先前外界感覺挺韓的都是長輩父母居多，這次街訪年輕人有相當不同的結果。

21歲年輕人高雄喊挺韓 路人反應出乎意料...

值得一看的是，街訪一對可能是情侶的年輕路人，問及「高雄有什麼比較有感的改變？」男生說，「自己有在高雄騎車開車，他個人覺得，路平比較有感，不像以前坑坑洞洞，難騎、難開得要死，個人覺得這些改變還不錯」。女生則表示，「住家附近有開始做一些規劃，例如重劃區之類的，能感受到高雄真的有在改變」。

專訪最後，港港說「她今年21歲，這一年半她看到高雄的改變，希望韓市長能繼續為高雄服務」。

(中時電子報)