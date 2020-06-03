櫃買中心今（3）日表示，鑒於眾多企業面臨世代交替之關鍵時期，為協助家族企業能適時借重資本市場功能，順利傳承、轉型升級及永續經營，櫃買中心將與安侯建業聯合會計師事務所於109年6月5日合作舉辦 「深根臺灣：推動企業轉型升級，創造財富傳承契機」線上直播說明會。

本次線上說明會是採線上即時直播方式進行，主題共規劃「連結資本市場，協助企業升級」、「全球資產配置之家族傳承與挑戰」及「數位時代來臨：加速企業創新之轉型策略」等三個單元，分別由櫃買中心上櫃審查部陳建裕副理、安侯建業陳振乾與洪銘鴻會計師及安侯建業管理顧問部李祖康協理，說明企業進入資本市場之事前準備作業與IPO之優點及效益，以及讓有意願進入資本市場之家族企業了解企業傳承要點，暨如何與時俱進掌握轉型契機，以協助企業未來可以順利進入櫃買市場且永續經營。

櫃買中心邀請發行公司於6月5日下午4時至安侯建業官方Youtube頻道觀看線上即時直播說明會，相關影片亦可於6月10日起至櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php）點閱觀看。隨著國內疫情趨緩，櫃買中心未來將再規劃與中介機構合作舉辦面對面的宣導說明會，並視各國疫情發展狀況，規劃國外線上宣導說明會，盡力協助企業順利進入資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能，強化企業經營體質，進而提升能見度，吸引優秀人才加入，達成企業傳承與永續發展之目標。

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