大陸互聯網巨頭騰訊計劃以約2.6億美元，收購捷克遊戲開發商Bohemia Interactive的70％～80％股份。

綜合外電報導，Bohemia Interactive主要製作戰爭模擬遊戲，包括2001年的Arma：Cold War Assault，並開發了沙盒遊戲Ylands，由騰訊在2018年宣佈成為遊戲的大陸市場代理，目前還沒有正式營運。

(工商 )