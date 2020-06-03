金門與新北聯合推動，主打「金酒」（金門高梁酒）、「金九」（金瓜石、九份）的國旅強檔遊程今（3）日登場，新北市旅行公會首發團80人兵分2路踩勘全島景點，期待透過同業交流觀摩，拉出島嶼旅遊新一波熱潮。紅男綠女穿梭來去的景況，讓做好迎接遊客準備的商家開心表示：「好久沒這樣熱鬧了!」
金門縣長楊鎮浯與新北市長侯友宜在5月22日一起推動「金新款待」旅遊互推合作方案，主打金酒」、「金九」行銷模式，希望結合屢次在國際大賽拿下大獎的金門高粱酒與新北市著名景點金瓜石、九份，為數十萬新北市民的「原鄉」金門和旅台鄉親人口最多的新北市，都引進熱鬧的遊客人潮。
金門縣府規畫「遊金門，類出國」、「親子遊金門」和「金門大膽玩」3條主軸路線，提供觀光客不一樣的選擇。新北市旅遊商業同業公會也馬上組成首發團跨海踩線，80個名額很快秒殺。
觀光處說明，此次踩線團在為期3天的行程中，將走訪訪獅山炮陣地、柳營營區、古寧頭電瓶車、金門酒廠、翟山坑道、莒光樓、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村和金門版「萬里長城」峰上巡檢司、「摩西分海」建功嶼等知名景點。
縣府表示，始終維持零確診的金門，原暫時關閉的景點已自6月1日陸續開放，因應漸漸回流的觀光人潮，也積極與航空業者協調加開班機或加大機型，更成立企業遊程諮詢窗口，做好迎接遊客到來的準備。
金門縣也預定8日組團回訪，新北旅行公會理事長林毓淳表示，目前機位已經很難訂，預期6、7月將出現爆滿狀況，航空公司應同步規畫加班機，因應台金兩地的旅運需求。
(中時 )
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