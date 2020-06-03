今年六月象徵著「Pride Month 同志驕傲月」踏入 11 週年，正好也是台灣寫下歷史，成為亞洲第一個同婚合法國家的 1 週年。一直秉持擁抱多元文化及性別平等的理念的 Netflix，也為慶祝「同志驕傲月」特別呈獻訴說 LBGTQ 故事的精彩片單，讓觀眾們可以從影集、電影中真切感受 LGBTQ 族群的喜與悲，一同擁抱多元！

6 月正是同志驕傲月，世界各地的 LGBTQ 群體以及其親朋好友除了繼續宣揚平等大愛，更將同賀得來不易的成果。Netflix 指出，台灣從 80 年代起，一直為追求婚姻平權而努力，持續推出探討多元性別議題的戲劇、電影，包含描述各種戀愛模樣的經典之作《藍色大門》、探討兩男一女三角戀的《女朋友。男朋友》，以及勇奪 2015 年柏林影展「勝利柱獎」大獎，講述若隱若現的愛的《醉‧生夢死》。這些電影在社會引起廣泛迴響，令人們更加明白影視作品及大眾媒體中有關多元性別的描寫對消除歧視舉足輕重。

「看見我們」：國際同志驕傲月慶祝片單。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

串流平台Netflix，深明作為影視內容創作者及供給者為世界帶來正面影響的責任，持續秉持擁抱多元文化及性別平等的理念。為慶祝「同志驕傲月」，特別呈獻訴說LBGTQ 故事的精彩片單，包括即將回歸的超人氣真人秀《魯保羅變裝皇后秀：幕後直擊！第 12 季》及《酷男的異想世界：第 5 季》、描寫高中生面對性傾向掙扎的《青春未知數》，以幽默手法探討多元性別議題的國片《誰先愛上他的》，以及由王牌影集製作人萊恩·墨菲（Ryan Murphy）打造，被稱為「一封獻給好萊塢黃金年代時期的情書」的《好萊塢》，等著觀眾們來探索並理解。

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