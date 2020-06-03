美國非裔佛洛伊德遭美警不當執法致死引起敏感的種族問題，全國示威遍地烽火，已有上百個大城市出現抗議遊行，至今仍未消退。但不論是種族爭議或是示威皆尚未減緩時，總統川普在推特上開始盤點對非裔族群的「豐功偉業」，自誇他的政府是「繼林肯以來對非裔貢獻，比任何前任都要多」，就怕別人看不見，甚至將此一推文至頂，但再次引起各界抨擊。

川普在推特上表示，「在我任內的對非裔社群貢獻，是繼前總統林肯以來對多的一位。不僅與南卡羅萊納州參議員史考特通過了《減稅與就業法案》、確保了傳統黑人大學資金、通過形式司法改革，創下最低的非裔族群失業率與犯罪率，且最好的還尚未來到！」。

My Admin has done more for the Black Community than any President since Abraham Lincoln. Passed Opportunity Zones with @SenatorTimScott, guaranteed funding for HBCU’s, School Choice, passed Criminal Justice Reform, lowest Black unemployment, poverty, and crime rates in history… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

自1日川普赴聖約翰教堂前，手持聖經讓媒體拍照，不僅惹火當地主教大為光火、認為其未經允許就已教會作為背景，赴教堂途中以催淚瓦斯清場示威群眾，也引來全國抨擊。此後，川普再次推文連發，不僅聲稱華府特區是全地球最安全的地方，稱「華府特區昨晚沒有問題，逮捕許多人，所有人幹得很好，完全壓倒性的勢力，完全掌控。同樣的，明尼亞波里斯市（爆發非裔遭警壓死的城市）也做得很好，謝謝川普總統！」。

川普的推文仍引來網友眾怒，有網友嗆他是「白人至上主義的軍事獨裁者川普說他為了非裔社群的付出『比自林肯以來任何一任總統還要多』，根本是天大的笑話與嚴重的侮辱；川普不僅亂控訴因種族偏見引起的『中央公園五人強暴案』、嗆下跪抗議種族歧視的NFL球員卡佩尼克是『婊子養的』，胡亂指控前總統歐巴馬是肯亞出生，川普根本就是種族主義者！」

White supremacist military dictator Donald Trump saying he has done more for the black community than any President since Abraham Lincoln is a huge insult and disgrace. Trump falsely accused the Central Park 5 of rape and paid the NYT publicly call for their brutal executions. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 2, 2020

此外，在川普自稱是「林肯以來對非裔付出最多的總統」前，林肯為了防範示威波及林肯紀念堂，華府出動大批國民兵站崗，但也讓網友認為「川普綁架了林肯紀念堂，他將如此聖地軍事化是一種冒犯」。

The steps of the Lincoln Memorial in 1963 and 2020. pic.twitter.com/VwrfNP36lw — Brian Klaas (@brianklaas) June 3, 2020

(中時電子報)