如果有一家記憶體IC設計公司，去年每股大虧5.33元，今年全年可望由虧轉盈，後續隨著轉入矽智財（IP）授權及委託設計（NRE）領域有成，與晶圓代工廠（市場預估為台積電）已開始進入合作試產階段，今年可望認列NRE營收，明年量產後有機會獲得權利金收入，未來發展性可期。這樣的公司今年股價大漲逾一倍，這算是「炒作」，還是股價反應未來？

如果有另一間新藥研發公司過去5年每年營運皆呈現虧損，但是今年隨著一部分的新藥研發終於開花結果，成功授權歐洲大廠，授權金額創下台灣最大筆授權案紀錄，這樣的公司今年股價也大漲逾一倍，這算「炒作」？還是股價反應未來？

日前蔡英文總統於520就職演說，開頭即感謝全民防疫配合展現團結，接著提及六大核心戰略產業當中就有半導體產業與生醫產業，這是台灣成為未來全球經濟的關鍵力量之一。試問如果連政府宣示將用政策扶持的半導體產業、生醫防疫產業都被視為炒作，那什麼產業才能定義為不是炒作呢？最後還是市場的老話，轉強轉弱背後都有原因，如果一般投資人難以判斷股價趨勢，可以用周K線輔助判斷，免得陷入短線情緒。

對於投資，不能只看短期的股價變化，看到大漲就一昧地認為是炒作，而是要以長期的產業成長性來觀察。一個政策加持、前景較明朗的產業，本來就容易吸引市場資金進駐，進而產生提前定價的現象。

以晶圓代工龍頭的台積電為例，每家外資皆已按照其所掌握的數據，運用設定好的計量模型，推演出其2021年、2022年、2023年、甚至更久遠等的預估年度營運表現，然後依照營運進度、業績達成率來評估股價合理性，進而增減手中的持股部位，如今IC設計產業、生醫產業也慢慢出現這樣的味道，不能單看過去就認定為炒作。

提醒大家，當短期股價漲幅較大後，確實會有回檔修正的風險。畢竟當一檔股票從100元漲到200元後，以技術分析來看，回檔1/2屬正常，但是即便200元修正至150元，只要產業前景看好，多頭架構仍在，股價就還有過高機會。

投資股票不能帶著偏見，每個人都有自己的看法，但是股價卻是市場的看法，太多執著進而錯過致富機會就得不償失。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)