新冠肺炎疫情衝擊航空業已不是新聞，儘管近期各國航空股皆出現反彈走勢，但攤開基本面數據仍是相當慘烈，歐洲最大航空公司的德國漢莎航空公布第一季淨虧損21億歐元（約23.5億美元），相較去年同期僅虧損3.42億歐元。

路透社及CNBC報導，受到疫情衝擊，漢莎航空第一季淨虧損21億歐元（約23.5億美元），漢莎航空表示，近幾個月以來，全球航空旅行幾乎陷入停滯，有鑑於需求復甦緩慢，我們必須採取重組措施以度過困境。

據工商時報日前報導，日前德國政府已同意提供他們90億歐元（約98億美元）的紓困資金，可望幫助漢莎度過公衛危機帶來的困境。但該計畫尚未獲得歐盟執委會批准。

根據協議，德國政府將取得漢莎航空20％股權與2席董事會席次。同時，歐盟執委會也要求該航空公司在法蘭克福及慕尼黑的機場，需轉讓24個起降時段給競爭對手。

外媒於1日則報導，為了獲得德國的救助金，儘管漢莎航空不願意，也不得不向歐盟低頭，同意該項規定，但實際狀況仍要取決6月25日召開的股臨會才能確定。

(中時電子報)