畢業季節到來，宜蘭大學3日舉行畢業典禮，高齡91歲、從宜大休閒產業與健康促進學系進修學士班畢業的張焰灶無疑是最受矚目的畢業生，他除了獲頒「敬業樂群獎」，更是宜蘭大學創校以來最年長的畢業生。

到了將近90歲才讀大學，張焰灶的出發點其實很單純，只因為「家裡離學校很近、很方便」以及「時間很多」，感覺不去學校讀書會很可惜；他笑說，當初也沒有特別去挑選科系，心中想的是只要能進大學讀書就好，而在教室裡，無論同學跟老師都是以「阿公」來稱呼他，讓自己有點不好意思。

張焰灶說，在日據時代自己只讀到小學，之後開始務農，放下農務後在土地公廟裡當廟務人員，後來有年輕人接手廟務工作，自己才有時間重拾書本，尤其現代人的知識水準一直提高，自己也應該跟著多吸收一些知識。

即使已經高齡90，但張焰灶的身體依舊十分健朗，每天自己騎機車準時到學校上課，從未缺席蹺課，因為學不會電腦，張焰灶的報告都是以原子筆一個字一個字寫成，求學的精神讓人敬佩。

巧合的是，畢業典禮的會場，坐在張焰灶旁邊的一名女同學也姓張，看到比自己的阿公還要大上幾歲的張焰灶也穿著學士服參加畢業典禮，女同學驚訝之餘更佩服這位「老同學」活到老、學到老的精神，更具有鼓勵每一個大學生都要認真上課的正面意義。

宜大校長吳柏青則笑說，張焰灶同學比自己的父親還年長一歲，他在84歲先到宜蘭大學高職進修部進修，之後進一步挑戰大學學歷，求學過程始終非常認真，求學精神可做為所有畢業生的表率，學校絕對沒有「放水」，完全是張同學自己努力拚出來的成績。

(中時 )