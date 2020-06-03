外籍移工生吃荔枝樁象，如同嚼檳榔一樣。（照片來源：郭俊銀臉書）

台灣人超怕的害蟲荔枝樁象，竟然是「男人聖品」！彰化花樹銀行創辦人郭俊銀揭露，荔枝椿象最怕的天敵不是平腹小蜂而是外籍移工！原來在他們眼中，荔枝樁象是「天然威而鋼」，而且生吃最好，補得不得了。

郭俊銀在臉書分享照片、影片，並貼文：「外勞朋友利用假日打打牙祭，荔枝椿象最怕的天敵原來是他！這比政府在推的平腹小蜂生物防治法還有效，順便幫台灣農民解決問題，真的是一舉數得，他們說這是人間美味……台灣人不懂得享受，而且聽說是男人的聖品，有圖有真相！」

影片中只見移工扒掉荔枝樁象的頭尾，就直接放入口中大嚼特嚼，還豎起大拇指，表示好吃得不得了。

網友們看了大感驚奇，紛紛留言：「」、「真懷疑他們的人體結構是不是跟我們不同啊！」、「」、「外勞朋友是鐵胃嗎？？？？」、「被海外打工耽誤的吃播：叔叔有練過」、「太好了！感謝！盡量吃，不用客氣！」。

荔枝椿象近年來大量繁殖，造成荔枝、龍眼等果樹重大危害，每年2月起為荔枝椿象繁殖期，約4月進入產卵期，產卵期會在樹葉上甚至是衣服、器具上產卵，蟲卵並不會造成皮膚不適。荔枝椿象受到驚擾時會分泌刺激性臭液自衛，若觸及皮膚或眼睛會引起潰爛，一般都建議民眾捕捉時不要徒手，可用掃把等工具驅離。

(中時電子報)