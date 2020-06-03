為了讓美國總統川普順利拍照，華府聯邦警察特地驅趕和平示威群眾，為川普清場。

美國公園警察1日使用催淚彈驅逐和平示威民眾，好替總統川普開路，讓川普能在教堂前拍美照，此事遭媒體曝光後，讓派遣警察到華府支援的維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington County）政府相當火大，該郡周一宣布撤警。

美聯社報導，維吉尼亞州阿靈頓郡委員會周一晚間宣布，將撤離派遣華府、支援華府警察維持示威行動秩序的警察，聲明稿指出，阿靈頓郡的警察「未被用於符合雙方互助的目標。」

阿靈頓郡委會主席賈葳（Libby Garvey）周一晚在推特抱怨，對於自家警察被用來協助川普拍照感到「震驚」，她說，「相當震驚雙方互助協議被濫用，為了拍一張照而被用來危害他人安全。」

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸後喪命，掀起全美抗議風潮。美國總統川普周末神隱後，1日下午終於步出白宮，前往白宮附近的「總統教堂」聖約翰教堂（St John's Church ）拍照，並且回到白宮花園發表全國演說。

不過美國媒體當天隨後踢爆，為讓川普順利抵達聖約翰教堂，隸屬於聯邦執法部門的美國公園警察（U.S. Park Police）特別為川普「清場」，使用催淚瓦斯、閃光彈、橡皮彈等驅逐拉法葉公園（Lafayette Park）上的和平示威人士，此舉引發爭議。

賈葳表示，多年以來阿靈頓郡與華府都有互相協助的經驗，這次阿靈頓郡警察也前往華府支援，周六、周日都平安無事，讓她不能接受的是，警力居然被用來協助拍照。

美國公園警察摩納翰（Gregory Monahan）昨（2）日澄清，警察絕對沒有使用催淚瓦斯，只有使用煙霧彈和胡椒彈（pepper balls），還強調警察使用武力，是因為示威群眾丟磚塊、水瓶，以及具有腐蝕性的液體。

阿靈頓郡政府周二發布聲明指出，他們的警察周一並沒有朝示威群眾發射橡膠子彈或催淚彈，只是用警察的人數優勢來驅趕群眾。

(中時電子報)