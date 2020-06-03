行政院昨(2)日公布振興三倍券規畫，由行政院長蘇貞昌親自主持記者會，他提到民眾可至郵局購買實體券，順便買郵票，也對郵局未來的業務執行多所期許。對此，輔大哲學系助理教授周偉航說，郵局平時就人力不足，到時可能又要出動陸軍幫忙呢。

周偉航在臉書《特急件小周的人渣文本》上說，行政院昨上午公布「三倍券」規畫，強調實體券可至郵局購買，或是預購後超商取貨，行政院長蘇貞昌更表示，這是考驗中華郵政是否清楚全國郵局業績，以及考驗調配動線、服務是否周到，也能趁此機會賣郵票。

蘇貞昌一句買郵票，意外成為記者會亮點。但中華郵政工會秘書長羅蕙茹忍不住砲轟，誰會拿了振興券來買郵票，蘇院長的話未免也太不食人間煙火。

周偉航認為，這也是昨天的亮點之一，現在一堆郵局就因為窗口人力不足在排隊了，屆時要調度人力ㄇ……，看來中華民國陸軍逃不瞭惹！他隨後又開玩笑說，反正都是穿綠衣服的，不要分那麼細。

對於出動陸軍幫賣三倍券，網友也充滿想像力，紛紛留言說，「考驗國軍的時刻又來了」、「想領三倍券的人先到這邊領志願留營表！」、「等到實際發售日期，郵局員工會崩潰……」、「三倍券國家隊」、「人力有限兵力無限啊」、「繼考驗知不知道有幾個停車位後，又一最新力作：『是否清楚全國郵局業績』…來了」、「想領三倍券的人先到這邊領志願留營表！」、「等到實際發售日期，郵局員工會崩潰……」。

(中時電子報)