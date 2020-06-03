日月光投控（3711）旗下日月光集團今（3）日由行政長汪渡村代表，與高雄榮民總醫院院長林曜祥簽訂「樂齡360照護－偏鄉關懷列車二部曲」備忘錄，擴大雙方醫療服務區域至屏東縣九如、竹田、崁頂、萬丹、長治等偏鄉地區，持續致力平衡城鄉醫療資源落差。

日月光高雄廠秉持社會關懷責任，去年與高雄榮總合作啟動偏鄉關懷巡迴列車，自高雄楠梓出發，深入美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林等地提供醫療服務。今年受新冠肺炎疫情影響，許多長輩不敢到醫院就診，更引頸企盼偏鄉關懷列車駐點。

日月光表示，將與高榮秉持著積極、主動態度，展開下半年的社區醫療巡迴服務，規畫跨足高屏地區舉辦共15場次，預計服務超過2千名高齡在地長者，以將健康與溫暖直送到府，實現「主動關懷偏鄉、醫療不中斷」的目標。

日月光與高榮今年以全方位的樂齡360照護為主軸，提供智慧骨質疏鬆一條龍服務、個人化減重諮詢、三高早期篩檢，針對肌少症給予多種復健運動建議，並安排多元化主題衛教講座，逐步加強偏鄉資訊及服務，讓偏鄉長者也能享受與市區相同的醫療資源。

高雄市衛生局長林立人表示，高雄市已步入高齡社會，去年9月選定都會區左營、次都會區岡山及偏鄉茂林區，推動社區醫療照護網絡示範區，提供高齡照護服務。感謝日月光及榮總共同推動偏鄉關懷列車，帶來專業預防保健服務，為高雄帶來更完善的醫療資源。

汪渡村指出，偏鄉長者因年輕人在外工作，交通限制致使親自外出就診不便，為需要正視的高齡社區面臨問題。日月光今年除了去年既有的高雄楠梓及美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林行政區外，更擴大範圍橫跨高屏溪、前往屏東縣偏鄉提供服務。

汪渡村表示，雖然日月光集團設籍在屏東的同仁僅占全體的8％，但集團秉持除了照顧同仁，也要關懷同仁家眷的理念，未來將付出更多的心力，提供更多元的資源到偏鄉。

(時報資訊)