美中動盪局勢擺一邊，投資人續壓寶解封後的經濟復甦前景，美股現貨及期貨市場同步走高，帶動台股今日飆漲近200點登11300點近3月高。台股在昨日拿下半年線後多頭快馬加鞭，今由三王偕面板雙虎掌舵衝鋒，配合金融及傳產股同台亮麗演出，盤面上呈現量價齊揚百花齊放榮景，加以新台幣兌美元續升，資金行情助燃台股向前衝，盤中最高衝上11330.52點，封閉3月9日留下的空方缺口，終場加權股價指數收在今日相對高點11320.16點，上漲192.23點，成交值放大為2112.98億元，寫下近1個月新高。今日外資(不含外資自營商)買超176.4247億元，投信買超15.3425億元，自營商買超64.6264億元，三大法人買超256.39億元。

台股三天王今日續掌兵符，台積電(2330)在外資連2買加持下站上300元，股王大立光(3008)彈高4.5%收復4200關口，鴻海(2317)也在三大法人力挺下呈現連4紅。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)因市場需求回春激勵雙雙放量強攻根停板，表現極為吸睛。金融股因央行可望停止降息鬆口氣，玉山金(2884)、台新金(2887)、中信金(2891)齊揚2%推升類指攻上半年線。傳產股亦不甘寂寞，和泰車(2207)領汽車股催油門，原物料族群台塑四寶及中鋼(2002)等全數走揚，帶動台股開高走高，一舉越過11200及11300點，創下3月6日以來收盤新高，回補3月9日留下的空方缺口。

防疫概念股經過修正整理後重獲買盤關愛，晟德(4123)、熱映(3373)、南六(6504)、中天(4128)亮燈漲停，恆大(1325)、國光生(4142)、合世(1781)、優盛(4121)、康那香(9919)聯袂反撲，整體族群動能恢復，再現生氣勃勃之氛圍。電動車概念股因明年全球銷量拚增逾3成以及德陸積極推動車市補貼計畫，為車市注入一劑強心針，激勵概念股美琪瑪(4271)、康普(4239)、順德(2351)直飆漲停，元隆(6287)、強茂(2481)、同致(3552)、加百裕(3323)、界霖(5285)、台半(5425)、貿聯-KY(3665)、胡連(6279)及健和興(3003)亦獲買盤敲進火力全開。

在央行重金救市及推出振興經濟政策激勵下，全球股市呈現止跌強勁反彈，台股今日在國際熱錢加計台商回流大錢潮簇擁，刺激周三股匯雙飆。台股在外資連3日買超達348億元力挺下，6月旗開得勝氣勢如虹，出現連3紅、連3天站上年線及萬一大關，強攻3個月高之榮景；惟外資須連續買超才有利指數往11,500點推升。指數站上萬一三日是向上突破訊號，從技術面來看，短均線糾結，目前多頭仍佔上風。業績股為多頭指標，蘋果供應鏈拉貨動能短線也有機會成題材。

台股V型反轉氣勢未歇，法人指出，大盤創下近3月波段高點，技術面正式收復所有均線，顯示買盤對疫情訊息已有利空鈍化跡象，且資金從漲多的防疫、雲端概念股，轉進基期較低的蘋果、華為供應鏈，類股輪動表態，可望掀起一波補漲行情。展望後市，指數在突破半年線後，上方已沒有均線壓力阻擋，台股有機會進軍11,500點，後續應關注香港國安法開啟中美大戰，雙方初步動作尚未超出市場預期，但在美總統大選前，兩強之爭可能會越來越激烈。加以若疫情再度來襲，或9月15日後美國全面封殺華為，將為台股第四季獲利增添變數。

(時報資訊)