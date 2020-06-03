俄羅斯外交部發言人瑪麗亞扎哈羅娃2日表示，美國總統川普提出的在俄羅斯和其他國家參與下，以擴大形式舉行七國集團（G7）峰會的想法是「正在朝著正確的方向前進」，但是如果沒有大陸的參與，無法保證普遍的代表性。

據俄塔社2日報導，瑪麗亞扎哈羅娃表示，擴大七國集團峰會的想法，從原則上說是在朝著正確的方向發展，但是並不能提供真正的普遍代表性。特別是如果沒有大陸的參與，未必能實現具有全球意義的嚴肅創舉。

扎哈羅娃指出，俄羅斯注意到川普提到，他認為目前形式的七國集團是「一個非常過時的國家集團」，「未能用應有的方式反映世界上正在發生的一切」。扎哈羅娃強調，他們同意這種說法，他們在這個點上的立場是眾所周知的，但在西方國家排外的俱樂部框架內，不可能解決全球政治和經濟問題，這是客觀現實。她還說，已經存在二十國集團（G20）這樣有效形式，七國集團和金磚國家都包含在內。

川普之前曾表示，可能會邀請俄羅斯參加七國集團峰會。1日，川普在電話交談中告知了俄羅斯總統普丁這個想法，川普已經宣布將七國集團峰會從6月下旬推遲到9月，並計畫邀請南韓、澳洲和印度參加。

俄羅斯總統新聞秘書德米特里佩斯科夫2日早些時候表示，由於仍存在許多模糊不清的細節問題，俄羅斯打算透過外交管道獲得有關即將舉行的七國集團峰會的更多資訊。

(旺報 )