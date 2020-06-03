民進黨今中常會黨主席蔡英文裁示，無異議通過，中常委立委沈發惠提案，呼籲6月6日高雄市民，不管同意或不同意，踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。

民進黨發言人廖泰祥今轉述會中通過聲明，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

廖泰祥說，聲明提到，在高雄市民的辛苦努力之下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票。這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史。

廖泰祥表示，民進黨日前已於5月6日卓榮泰前主席主持之中常會中通過成立「0606高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民的公民權利行使不受阻礙，並且要求民進黨黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

廖泰祥轉述，罷免是人民的基本權利，投票更是公民權的最佳展現，對於國民黨號召所謂「不投票、只監票」的行為，民進黨認為這不僅重重打壓民主政治的發展，也為台灣長期以來引以為傲的投票自由，提供了最負面的示範。民進黨譴責這種反民主的行為！

民進黨強烈呼籲，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，6月6號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，本黨也籲請高雄市黨公職及先進同志，共同維護高雄市民行使公民權利。

民進黨同時呼籲，無論中央或地方的選務機關，皆應依法妥善辦理投開票作業；而政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票之行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全、安心地行使公民權利。

今天這份聲明，在與會中常委一致認同下，由黨主席蔡英文裁示通過。

(中時 )