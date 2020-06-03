宏佳騰今日宣布智慧電車重點發展計畫，細數正式發布Ai-1車系不到一年內，宏佳騰實現了銷售超過7000輛，穩居Gogoro以外PBGN（Powered by Gogoro Network）銷售冠軍、持續更新獨家智慧功能等多項創舉，全國26家智慧門市也於今年6月起正式啟動七大項目免費健檢與客服之星計畫來提升客戶滿意度與服務水平。

宏佳騰執行長林東閔表示，過去這一年來，宏佳騰與Gogoro攜手合作，化不可能為可能，從去年7月起正式啟動全國智慧電⾞⾨市部署與百位⼈才聯合訓練，首創油電分離專屬服務門市，除了目前的26家門市，7月將新增高雄2家門市。

在市場熱切的期待下，10月全台第一輛智慧電車正式交車後，從異業合作到創新宣傳模式與顧客滿意度經營不斷挑戰突破，接著受資策會邀約一同至新加坡ITS世界智慧交通⼤會展出Ai-1 Sport與CROXERA5次世代科技，宏佳騰以精緻的造車工藝以及獨步全球的智慧儀表系統，在2019年僅用短短3個月的時間，以3844輛的銷售佳績，穩坐市場電車銷售第二，PBGN中銷售成績僅次於Gogoro。

林東閔也預告，在近期，宏佳騰將推出優質、吸睛的Ai-1 Sport ABS車款。未來，宏佳騰也將持續攜手Gogoro Solution與Gogoro Network團隊，推出Ai-2多功能智慧電動三輪車、Ai-3全新造型智慧電車以及Ai-4單顆電池國民電車等車款，從Ai-1到Ai-4，宏佳騰不但力挺Gogoro一起支持政府綠能多元交通運具與智慧城市發展策略，更是超前部署持續以「市場驚豔」、「創新體驗」、「智慧安全」的車款，在全國優質環境的智慧電車門市提供暖心售後服務，持續在電車市場中，炒熱話題。

(中時 )