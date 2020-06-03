高一時被診斷出罹患急性淋巴性白血病，就讀亞洲大學創意商品設計系的賴韻竹勇敢對抗病魔，還藉由喜愛的畫畫傳遞正面能量，至今已持續追蹤5年未發現癌細胞，開啟人生新里程碑，周大觀文教基金會3日到校頒發「抗癌圓夢助學金」給賴，肯定她對生命永不放棄的熱情。

一張張色彩繽紛的畫作，呈現賴韻竹抗癌歷程，取名為「宇宙化療記憶」的作品以童趣手法詮釋接受化療期間的生活，其中除了針筒、吃不完的藥物及點滴，還有許多愛心、充滿希望的星星與色筆；另一幅「三毛阿竹」則展現化療前期、快掉髮的自我鼓勵。

賴韻竹高一時因感冒久未好轉，檢查才知罹患血癌，她說，那段時間不是在病房、就是在房間，面對不知何時會到頭的隔離生活，努力過好每一天，在醫院時還拖著點滴架到其他病房交朋友，直到抗癌成功後，苦讀5個月並考上亞大，今年將畢業。

抗癌成功的賴韻竹重拾新生活，還返回醫院陪伴、鼓勵其他病童，她的經歷感動了周大觀文教基金會，特別頒發助學金。基金會創辦人周進華表示，生命歷程中有許多艱難，盼透過賴韻竹為生命搏鬥的精神，能鼓勵更多遇到困難的人。

亞大校長蔡進發指出，賴韻竹生命的故事啟發許多病患，她不但勇敢對抗病魔，還以繪畫撫慰人心，學校以她為榮。台中市府社會局長彭懷真也見證賴韻竹獲頒獎助金，並代表市長盧秀燕獻花，鼓勵這位「血癌天使」。

(中時 )