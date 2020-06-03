WeMo Scooter 今日再宣布結合店家搜尋神器服務「LINE SPOT」，當用戶進到LINE SPOT中瀏覽商家資訊的同時，可以同時一鍵使用 WeMo Scooter 服務，串起 O2O 線上線下串連最後一哩路，移動＋經濟生活圈再下一城，期望用便利智慧交通刺激後疫情時代消費力。

WeMo Scooter 創辦人暨執行長吳昕霈指出：「 不管是吃美食、走景點、去購物，在LINE SPOT中即可一次完成找尋、點餐、付款整個服務流程，現在不用額外開啟專屬APP，直接用LINE一鍵租騎 WeMo Scooter 去消費。後疫情時代來臨，WeMo Scooter 結合LINE SPOT 地點資訊與餐飲店家，也將串接更多商機，落實打造移動＋新經濟時代，讓騎車移動與消費更簡單，期望藉此刺激消費，帶動更多實體巷弄經濟。」

WeMo Scooter 致力於智慧交通創新發展，今年推展「移動＋」新經濟願景，使用 WeMo Scooter LINE官方帳號，可24小時隨傳隨租 WeMo Scooter，真正做到一邊聊天、 一邊租車相約出行，深入消費者的移動生活。與 LINE生態系進一步合作，此次連結店家查詢服務LINE SPOT，在LINE SPOT 瀏覽商家資訊時也能同步選擇共享機車 WeMo Scooter，用戶可以找好地點後直接一鍵選擇租車直達商家，WeMo Scooter 積極串連消費者多元生活圈，一起建立新交通新零售生態圈。

全台2100萬用戶除了可以加入 WeMo Scooter LINE官方帳號租車外，再任一LINE聊天室下方「＋」選單中點選LINE SPOT，瀏覽所在地商家資訊，進入任一商家瀏覽資訊，即可立即直接點選 WeMo Scooter 啟動租車服務。不管是單純通勤到店家消費，或是選擇外帶即時取餐回家享用，消費者無論購物、美食、玩樂、學習與工作，用 WeMo Scooter 輕鬆串連，讓移動更簡單。

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