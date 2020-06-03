振興三倍券7月起預購、領取使用，為了搶食這塊大餅，樂天桃猿隊反應很快，馬上推出「兩好三百」優惠措施，凡用振興券購買主場球票或商品都有優惠。這些措施合稱為「兩好三百」：平日球票「好」優惠、桃猿商品「好」康再加碼、商品滿千送「三百」。

一、平日球票「好」優惠現賺37.5%

1.使用振興三倍券500元面額乙張，可於平日現場購買兩張內野全票（原價800）。

2.貼心提醒使用振興三倍券仍可在Famiticket、FamiPort預購球票，但不適用現場購買優惠。

二、桃猿商品「好」康再加碼 滿千現送「三百」

該筆交易持「全額」三倍券消費，滿千現送三百，桃猿加碼30%好康、當下使用、現買現賺！例如：$1000可選購等值$1300正價商品、消費$2000可選購等值$2600正價商品依此類推，該優惠限球場及百貨門市（須於當次交易使用）。

備註：

1.三倍券不得換現、找零、儲值。

2.平日球票優惠限週二至週五18:35開打之賽事

3.三倍券購買球票之優惠至2020例行賽結束止。

4.三倍券購買球票恕不提供退票服務。

5.三倍券商品優惠不併行其他優惠及會員優惠。

6.三倍券購買商品優惠至109年12月31日止。

7.Rakuten Monkeys 保有解釋、變更及增列相關條文之權利。

(中時 )