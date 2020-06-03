MMORPG手遊《天姬物語》今（3日）正式在雙平台上線，並同步釋出遊戲宣傳影片及裝備洗煉功能。歡慶公測，官方特別祭出多重好禮以及滿滿活動內容，邀請玩家一同進入《天姬物語》，尋找屬於自己的命中天姬！
拒絕無聊 多樣豐富玩法
《天姬物語》擁有多種趣味玩法，像是驚心動魄的須彌妖界、萬妖荒域、心魂秘境以及社交互動的結緣系統，還有挑戰性十足的跨服國戰、無雙擂台、武鬥神壇等，滿足不同喜好的玩家盡情暢玩。此外，玩家也可以參加各式活動，包含開服衝榜、首充有禮，並善用組隊經驗加成、掛機歷練系統、副本找回等多項功能，迅速累積資源，幫助玩家大幅提升戰力。
洗煉升級 打造極品神裝
在遊戲中，玩家可以運用裝備洗煉功能，增加大量裝備屬性，使得戰力爆發！洗煉石需對應洗煉屬性，並根據裝備不同部位洗練出不同屬性，而洗煉石可通過日常副本獲得，讓玩家輕鬆打造極品神裝。
還有眾多豐富精彩的上市活動，詳情請見遊戲內活動介面及官方粉絲團，以便接收第一手活動訊息！趕緊加入《天姬物語》，遇見你的命中註定！
(科技)
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