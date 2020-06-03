A股三大指數走勢分化 滬指收盤微漲0.07％ 15:222020/06/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數今日走勢分化，截至收盤，滬指收報2,923.37點，漲0.07％；深成指收報11,108.36點，跌0.04％；創業板收報2,143.12點，跌0.10％。 從盤面上看，地攤經濟、光刻膠板塊全天強勢；今日頭條概念、啤酒股漲幅居前，汽車類股尾盤衝高；海南類股全天低迷。 北上資金全天單邊淨買入逾人民幣（下同）44億元，已連續8日呈淨買入態勢；其中深股通淨買入37.52億元。 (工商 ) #收報 #淨買入 #A股 #三大指數 #走勢 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 散戶注意！台股明天漲跌 專家偷洩口風 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 外資倒貨6千億認錯？專家曝押這檔機會大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。