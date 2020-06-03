A股三大指數今日走勢分化，截至收盤，滬指收報2,923.37點，漲0.07％；深成指收報11,108.36點，跌0.04％；創業板收報2,143.12點，跌0.10％。

從盤面上看，地攤經濟、光刻膠板塊全天強勢；今日頭條概念、啤酒股漲幅居前，汽車類股尾盤衝高；海南類股全天低迷。

北上資金全天單邊淨買入逾人民幣（下同）44億元，已連續8日呈淨買入態勢；其中深股通淨買入37.52億元。

(工商 )

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