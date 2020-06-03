對於疫情嚴重打擊經濟，美國股市卻強勁反彈，有人認為美股這波漲勢有點過頭。但摩根大通表示，目前投資人對股票的分配仍低於2008年金融危機後的水位，看好股市還有上漲空間。

外媒報導，摩根大通分析師直言，「從中長期來看，投資人仍有大量增加股票配置的空間」，並指出在低利率和高流動性的背景下，非銀行投資者的股權分配在未來幾年可能會上升至49%，這個比例目前僅40%，遠低於2008年金融危機後的平均水準。

在資金分配的另一面可以看出，現金及債券持有的比例上升，現金占38%左右，而債券約22%，意味著仍有大量的資金有望進入股市。

摩根大通認為，短期交易者可能因為槓桿使用或市場波動，在短期內拋售，或者擔心損失擴大帶來市場賣壓，但這些現象都是短暫的，不太可能使牛市脫離軌道。

(中時電子報)