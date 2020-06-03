群聯(8299)於今(3)日召開股東常會，通過108年度營業報告書及財務報表案、董事改選案、私募普通股案、「公司章程」部分修訂案、新任董事競業行為之限制案、以及每股配發現金股利13元，另外，群聯也成立由3位獨立董事組成的第一屆審計委員會。

董事長潘健成表示，與107年相較，群聯108年全年度營收成長超過10%，達到446.93億元的歷史新高，EPS也創下歷史第三高的23.05元，在NAND原廠普遍營收及獲利均下滑的108年度，群聯能有這樣的亮眼成果，顯示群聯獨特的策略佈局發揮成效。

潘健成也特別指出，新冠肺炎的疫情爆發，讓所有企業都體認到風險管理的重要性，以及分散佈局的必要性。群聯透過每年的「腦袋重置」(Reset)，不斷審視過去的成功及失敗經驗，持續彈性調整策略及佈局，讓公司朝永續經營的目標邁進。

群聯今會中決議通過每股配發現金股利13元，將辦理私募普通股新股不超過1800萬股，並引進策略性投資人及強化策略合作夥伴長期合作關係等議案。

群聯今日也選任第九屆董事名單，包含董事長潘健成、總經理歐陽志光、副總經理鄺宗宏、技術副總許智仁、創辦人楊俊勇、大股東日商鎧俠株式會社代表中井弘人、以及三位獨立董事王震緯、莊雯秋、黃育綸等共9人。

此外，群聯也於股東會後召開董事會，選任新任董事長潘健成，以及成立第一屆審計委員會 (Audit Committee)，由三位獨立董事擔任。

(時報資訊)