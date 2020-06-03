受新冠疫情影響民眾出門意願銳減，致前往分行臨櫃辦理金融業務的人潮明顯減少，不過，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行統計，也因此促使自動提款機ATM的使用率明顯成長，統計今年1至4月底，國泰世華銀行ATM的台均服務次數較去年同期平均成長10％，至ATM設定申辦交易的人數更呈現倍數成長。

今年1至4月國泰世華ATM每月的台均服務次數近3,500次，全台最常使用ATM功能的前四名地區分別為「台北市、新北市、台中市及高雄市。」重度使用時間大多為假日或下班時段，顯示ATM不分日夜營運的特性，能滿足都會地區客群平日上班無法至分行辦理申辦型及帳務型交易需求。

國泰世華也推出「信用卡費即時查繳」功能，客戶至ATM，點選「繳信用卡費」功能，毋須插入金融卡，只要輸入身分證字號及生日，即可查詢當期信用卡帳單，接著可選擇插入金融卡，自帳戶扣繳、或放入紙鈔繳費。希望透過ATM的24小時服務不中斷的特性，讓習慣至ATM繳信用卡費的客戶更便利。

為讓金融服務延伸至全台每一個有需求的角落，國泰世華持續拓點ATM，截至5月底全台擁有近4,500個ATM服務據點、佈點量全台第二，通路遍及超商、零售超市及台北捷運，且零錢機涵蓋率更為全台第一，截至今年5月底為止，全台共有177台。

國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，隨著科技的進步，自動化設備功能不斷升級，去年國泰世華ATM，即推出『個資變更申請』、『無卡提款設定』、『手機號碼綁帳號』、『外幣兌換提領』等服務，引起客戶熱烈迴響，為持續擴充ATM功能，今年初更進一步新增『申請網銀非約轉設定』、『串聯線上申辦信用卡』等數位串流服務，此外，ATM附設的零錢機功能，也提供客戶繳費找零、零錢存款等自助金融服務，滿足了許多攤商、藥局、及小型零錢交易型商家的需求。

(時報資訊)