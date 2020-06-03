根據最新市調資料顯示，四月份宏碁(2353)在美國消費筆電市場方面，創下165%年增率遠高於業界均值，位居各家電腦品牌之冠，以12.4%市占率，排名第三。同時，宏碁在美國所有個人電腦市場(含筆電、桌機)銷售穩健成長，四月份更以161%年增率及11.5%市占率，躍升為美國前三大個人電腦品牌。

宏碁在美國市場抓準機會，滿足消費者在三、四月份居家及遠距工作的需求，消費市場應勢在四月份獲得佳績。此外，因應市場的多元需求，四月份宏碁Chromebook在美國消費市場以326%成長大幅領先，更以47%市占率衝上市佔第一，取得美國消費市場領先地位。

宏碁受惠全球的居家辦公及遠距教學需求挹注，今年第一季營運表現在疫情持續干擾的狀況底下，仍能守住毛利率達兩位數的營運表現，同時營收自3月起回復年增正成長的走勢。法人預期，這股氣勢預計將可延續至第二季，拉抬宏碁季營收以雙位數季增幅增長，同時挹注其獲利能力一步回穩。

(時報資訊)