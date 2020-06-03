由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦的「數位行銷振興出口」服務列車自本(109年)年6月16日至7月23日，陸續於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、花蓮辦理7場協助業者利用數位行銷，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。

隨著智慧設備及寬頻網路的普及，以網際網路為媒介之交易模式已逐漸成為經濟活動的主流。藉由網際網路進行跨國、跨境交易之貿易活動也日趨頻繁。傳統國際貿易模式持續面對一波波挑戰，數位貿易及數位行銷的迫切性受到企業重視。新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，更加速超越國界或實體疆域的網際網路發展。

因應疫情，許多實體拓銷延宕，為協助業者加強出口拓銷，政府力推即時紓困、調整機制、產業升級等措施政策。本次活動聚焦「數位貿易、振興出口」，除協助廠商因應短期衝擊與資金周轉外，也同步為疫情緩和後產業復甦做好準備，像是數位貿易輔導、數位人才培訓、視訊採購洽談以及線上小型機動團等。

貿易局委託貿協推動出口振興方案，結合台灣最大B2B平台-台灣經貿網(Taiwantrade.com)，提供廠商視需求選擇不同之政府紓困資源；數位貿易學院則規劃涵蓋跨境電商、數位轉型等課程，協助廠商透過數位行銷突破疫情挑戰。

為擴大該說明會效益，本次活動以「數位貿易與行銷，創造無限商機」為主題，邀請數位行銷專家、業界代表及電商業者共聚一堂，分享實戰經驗，協助業者開創潛在商機。受邀講師陣容堅強，包括歐萊德國際股份有限公司國際代理事業處協理狄暹甯。歐萊德為台灣綠色髮妝領導品牌，擁有全亞洲第1座綠建築化妝品GMP廠、通過OHSAS 18001及ISO 14001等多項國際認證、獲得國際3大發明獎(如iF設計獎、紅點Red Dot設計獎)。

(時報資訊)