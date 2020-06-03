媒體大亨張高祥自訴中天新聞台「新聞深喉嚨」製作人蔡琬婷、主持人王又正、來賓鄭照新妨害名譽。士林地院日前審結，3人在節目上提及「媒體高層張高祥買媒體做大陸生意」，既與公共利益相關，又無虛構、杜撰，已盡合理查證義務，判決3人無罪。

張高祥自訴指，去年9月19日播出新聞深喉嚨節目，王又正說，張買媒體就是為了要做大陸生意，以及東森的節目抹紅韓國瑜，而鄭照新、王又正更說，三重新燕土地自張買下後3個月，就變成可以申請都更的不實消息。

王又正3人均否認誹謗犯行，並稱引用其他媒體報導內容，張安祥親自參與東森新聞大大小小重要會議，卻說不會指示公司報導走向，實在很可疑，節目中所說的都是合理懷疑，並非惡意誹謗。

判決指出，張高祥舉止均受大眾關切及檢視，與政治、企業界高層動往來，屬可受公評之事。而王又正對熱門議題參與討論，若要求傳述資訊絕對真實，則會產生「寒蟬效果」，違背言論自由。

王等3人質疑張高祥藉由操控媒體左右土地使用，縱使令張感到不快，並非憑空虛構，屬於善意且適當評論，應受言論自由保障範圍，因而判決3人無罪，全案仍可上訴。

(中時 )