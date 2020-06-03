最近台灣晴朗悶熱，高溫32度以上，難道梅雨季就這樣結束了？天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，梅雨季第3道鋒面，在周六到下周一(6/6~6/8)會掠過台灣，但這波鋒面之後，台灣有可能就出梅，進入典型夏季天氣型態。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六到下周一(6/6~6/8)，梅雨鋒面掠過台灣，鋒面會離台灣多近仍未明朗，屆時全台各地會暫時轉陰或是有雨，但不可能像五月下旬的雨下得那麼誇張。預計這波梅雨鋒面後，台灣有可能就出梅(離開梅雨季)，進入太平洋高壓籠罩、午後雷陣雨的夏季天氣型態。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，台灣出梅特徵，就是太平洋高壓開始往北跑到跟台灣一樣緯度甚至更北的地方，使北方冷空氣無法南下，冷暖交界的梅雨鋒面無法掛在台灣上空。至於颱風季何時到？只能先等太平洋高壓讓出熱帶太平洋區域才有可能，「畢竟那裡是大多數颱風生成的溫床」。

(中時電子報)