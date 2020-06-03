資深媒體人黃智賢因為寫了一篇「偉大的陳時中」被指控黃散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人而移送法辦，新北地檢署偵查後，今(3日)偵結，認定黃智賢是僅是擔心疫情提出質疑，且在她貼文前，社區感染一事已經有媒體報導，貼文內容並無擴大渲染情形，因此處分不起訴。

黃智賢在3月6日在臉書PO文質疑，「台灣的社區感染，是不是因為你（陳時中）裝睡 ？」遭到民眾檢舉，3月6日時還沒有社區感染，黃怎麼可以說有社區感染？資料從哪裡來的？

黃智賢在警訊時反駁，直到3月6日之前，台灣已經有3起不明來源的本土感染病例。分別是案24，27，和案34，有3例找不到感染源，還不是有社區感染案例？不是社區感染，是什麼感染 ？事實擺在眼前，人民卻沒有權力寫「社區感染」這四個字？

黃說他是質疑鑽石公主號2000多名遊客1月31日在北台灣玩了一整天，2月1日香港證實鑽石公主號一名遊客確診了。台灣的媒體的2月1日就報導了。之後，不斷傳來船上遊客確診，全世界矚目。她質疑陳時中為什麼不立刻消毒遊客去過的地方，不發布消息，提醒民眾注意？陳時中通通沒有做。「我錯在哪？所以陳時中一個禮拜沒有警告提醒，沒有消毒，是對的？」

檢方偵查後，認為黃智賢是因為憂心台灣疫情才提出相關質疑，且在她貼文前，台灣出現社區感染一事已經有媒體報導質疑，審酌她的文章內容並無擴大渲染情形，因此處分不起訴。

(中時電子報)