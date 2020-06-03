南山人壽今舉辦股東會，大股東尹衍樑之子尹崇堯，首度以南山副董事長身分出席股東會，勞資關係、境界系統再成焦點；面對工會抗議、小股東砲聲隆隆，有股東點名尹崇堯回應，85歲的南山人壽董事長陳棠拿起麥克風，以「這是我的責任」出面緩頰。

潤成入主南山10年，勞資爭議、境系統等問題再度浮現；南山人壽搬出司法院大法官釋字第740號解釋，「南山人壽與業務員間的私法契約並非勞動關係」，且歷年共計48件民事法院判決，一致認定南山與業務員間，並不是勞動或僱傭關係，而為「承攬關係」，因此，南山依法並沒有義務要為業務員提繳勞工退休金。

南山人壽股東會場外熱鬧非凡，工會一早集結在股東會場外，高舉「董事會無能、勞資爭議未解」、「小尹(尹崇堯)硬起來、終結系統亂象」等旗幟，並要求南山人壽應向主導境界系統的前董事長杜英宗追究責任；南山人壽回應，目前沒有向杜英宗提告的計畫。

關於境界系統運作現況，南山以聲明方式表示，持續投入資源致力於系統與功能之優化，也虛心檢討改善，強調所有保戶權益不受影響；相關客戶服務的日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，也依約寄送各項通知單，客戶來電詢問也無異常。

南山人壽表示，將持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務，至於投資型商品作業，已持續進行優化、完善驗證檢核機制，以期確保系統的穩定性，盡早恢復相關業務。

關於業務員今年以來業績及收入問題，南山人壽指出，自系統上線以來，為保障業務員權益不受影響，已採取各項配套措施、全力優化系統服務，自去年第3季開始引領業務員銷售轉型。

(中時 )