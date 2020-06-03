新冠肺炎肆虐全球，疫情仍尚未平息，然而剛果民主共和國卻又爆發新的一波伊波拉（Ebola）疫情。據該國衛生部長隆岡多（Eteni Longondo）表示，西北部城市班達卡（Mbandaka）的一個地區已經有4人死於伊波拉病毒。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，1日出現第5名感染病逝的死者，是一位15歲的女孩，另外還有其餘2人在市中心醫院接受隔離治療。

一名女性施打伊波拉試驗疫苗。（圖／路透社）

2018年8月伊波拉病毒在剛果民主共和國動盪的東部地區爆發並嚴重肆虐，近2年期間導致2280人喪生，官方原本希望在6月25日宣布疫情結束，其條件是連續42天沒有新增病例。然而今年4月，民主剛果原先計畫在4月13日宣布疫情終結的前3天又發現新的病例，只好將疫情宣布終結的日期又延後，不料，西北部城市又出現疫情，對剛果而言無疑是嚴重打擊。

剛國民主共和國赤道省首府的海港城市班達卡過去也曾爆發疫情。2018年5月至2018年7月爆發伊波拉疫情，造成至少54人感染、33人死亡。世衛組織緊急提供7500多劑疫苗後才控制住疫情。

更糟的是，當地還有新冠肺炎和麻疹2個傳染性疾病也在肆虐，根據週一公布的官方數據，剛果有3195例新冠肺炎確診病例，首都金夏沙（Kinshasa）就佔了2896例、72例死亡。此外，自2019年1月起，剛果感染麻疹的人數超過35萬人、6500人因此喪命。

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(中時電子報)