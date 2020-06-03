日前美國明尼蘇達州發生一起警察殺人案，一名白人警察搜索非裔黑人佛洛伊德（GeorgeFloyd），並用膝蓋直接壓制對方頸部，導致佛洛伊德無法呼吸最後死亡，許多民眾上街抗議，要求政府正視這件歧視案件，不過情況似乎越來越失控，產生許多搶劫、掠奪，因此紐約市開始實施全市宵禁，是77年來首次，此外曼哈頓第五大道店家紛紛釘上木板，希望能夠藉此自保。

根據《路透社》報導，有不肖分子在當地時間（5月31）搶完蘇活區（SOHO）的奢侈品商店後，隔日便將目標轉往市中心的曼哈頓，許多商店都遭到波及，其中也包含知名的梅西百貨（Macy’s），損失相當慘重。

紐約市長白思豪在1日時宣布紐約在晚上11點時進入宵禁，不過仍沒辦法有效阻止暴力、掠奪行為，警方一晚就逮捕超過700人，因此2日時白思豪再宣佈，將宵禁將持續到7日，晚間8點到早上5點都是宵禁狀態。

店家釘木板希望不要讓人搶劫。（圖／達志／路透社）

精品林立的第五大道上店家都紛紛開始自保，請木工來釘上木板，將原本大大的落地櫥窗給遮住，就是希望能夠躲避被不肖份子掠劫，其中一名木工更痛心表示，「這不是紐約，這是海盜的地盤。」

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(中時電子報)