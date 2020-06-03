東歐摩爾多瓦（Moldova）中部的城市欣切斯提（Hincesti），在5月26日發生一起家庭悲劇事件。一名6歲男童奧西喬克（Beniamin Osipciuc）突然失蹤，警方出動大批人力搜索依舊一無所獲；最後才在奧西喬克家院子廁所的糞坑發現他的屍體，警方推測他是在上廁所時不小心滑倒，跌入糞水中溺斃。

根據《每日郵報》報導，事發當天奧西喬克和14歲的姐姐及9歲的哥哥一起待在家中。因為哥哥姐姐專心於寫作業，一段時間後才發現奧西喬克不見蹤影，急忙告知仍在工作的父母。全家在四處尋找皆找不到奧西喬克後決定報警。

當地警方動員約500名的警力和志願者，在住家附近搜尋了2天仍一無所獲。警方決定轉變搜尋方向，仔細查找奧西喬克的家中及庭院。在破壞了院子廁所的牆壁後，才終於在馬桶下方的糞坑中發現了奧西喬克的屍體。

經法醫查驗，奧西喬克身體上並未有任何暴力痕跡，確認這是一起不幸的意外事故。檢察官推測，奧西喬克應是穿著姐姐的拖鞋爬上馬桶座，卻不慎腳滑跌入糞坑後溺斃身亡。根據警方調查報告顯示，因為廁所的牆壁是由水泥所製成，才導致奧西喬克的哥哥姐姐，在屋內無法聽見他的求救聲。

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(中時電子報)