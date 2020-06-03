網購中衛口罩瘋狂當機，網怨：只有機器人能買到。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心臉書,博客來臉書）

六大電商今開賣口罩，引起民眾瘋搶，但不少網友抱怨，網站超級當，好不容易加入購物車，要結帳的時候就塞住，結果就賣光了，根本就買不到！甚至有人直指，能買到都是機器人吧？或視系統工程師。

網友在PTT上發文表示，Yahoo奇摩購物中心賣中衛口罩，網站大當機，9分鐘就賣完，博客來11點賣中衛口罩，同樣網站大當機，一下子就售罄，因此朋友已放棄用網路買整盒中衛口罩，網路買比現場排更難買，引發網友熱議。

由於今早的兩個網購平台一開賣，不到10分鐘就被掃光，讓不少憤怒的網友在電商的臉書留言，「網頁大當機根本買不到+1」、「加購物車成功，卻塞在結帳」、「時間一到，進去就當機」、「這東西只有系統工程師搶得到吧」、「買得到的我看都機器人吧」。

此外，除去上午這兩波，今天下午4點PChome 24h以及晚上8點momo購物網也將開放搶購口罩。

(中時電子報)