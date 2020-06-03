成功大學旺宏館動土，並宣布成立敏求智慧運算學院。（曹婷婷攝)

旺宏電子董事長吳敏求（左）以1年1億預算，共捐贈10億元協助成大智慧運算學院延攬師資。（曹婷婷攝)

成大宣告成立「敏求智慧運算學院」。(曹婷婷攝)

高教攬才重要里程碑！全球積極投入發展雲端、大數據、人工智慧的同時，全球爭搶人工智慧人才，成功大學去年獲校友、旺宏電子捐贈4.2億打造創新中心，今天成立「敏求智慧運算學院」，旺宏董事長吳敏求也當場送出10億元大禮，宣布1年捐1億給成大，以利於在世界舞台延攬一流人才，未來10年總計捐10億元。

教育部長潘文忠表示，這是學術界與企業攜手突破高教攬才的重要里程碑，教育部在高等教育投注不少心力，祭出玉山學者計畫等，希望留住高教人才，也支持創新研究發展。不過，有老師指出，相關大數據、人工智慧領域碩士炙手可熱，有學生畢業一年起薪就比老師高，美國畢業生一年薪水15萬美元，薪水誘因下，有相關背景的老師很難不心動，如何把老師留在第一線貢獻於教學，相當不容易卻很重要。

吳敏求去年8月捐贈給母校成大創校以來單次捐贈最大金額4.2億元，興建成功創新中心—旺宏館，今天上午動土，成大校長蘇慧貞宣布將以旺宏館為基地，創設敏求智慧運算學院，109學年度招生，首批招生名額尚在教育部審核中，預計招收碩士班15名學生。

而這個學院也打破過去攬才受限既有的框架，希望給予更好的待遇薪資延攬優秀人才貢獻所學，且以校內法人概念推動校內教師合聘，已聘請師資包括電機系、機械系、統計系與數學系等近20位，組成運算技術核心團隊，外也將搭配自籌資金，以包含薪資等具競爭力的獎勵措施，延攬國內外知名人士。

吳敏求表示，台灣在電腦系統結構、計算機架構這方面一直是很落後的，沒有真正能開發一個先驅、創新的處理流程，希望這個學院能夠、電腦系統結構／計算機架構達到世界級。他期許，未來這個學院一定要找到最好的數學家、計算工程師，因為系統最重要的是演算法。

他話鋒一轉說，什麼叫AI？AI的A其實不是artificial(人工)，是algorithm(演算法)，他認為algorithm其實代表的就是mathematician(數學家)，如果把這兩個建立起來，這個計畫一定會顯現出跟人家不一樣的地方。

敏求智慧運算學院不設系所，由蘇慧貞及副校長吳誠文分別擔任籌備委員會的正副總召集人，以學分學程及學位學程方式營運，並依重點發展目標設跨領域研究中心，學分學程強調以運算為核心的基礎學科課程，搭配不同專業基礎與應用課程；學位學程以跨領域碩博士學位為核心，兼顧科學知識、運算技術與系統整合能力。

校方目前規畫大學部不分系智慧運算學分學程及AI機器人碩士學位學程、智慧生醫碩博士學位學程、智慧運算工程碩博士學位學程，專為醫學院學生或生物技領域學生設計的智慧醫學學分學程，將自下學期起，開放成大學生選讀。

(中時 )