台灣連續52天沒有出現新冠肺炎本土感染案例，國內各項禁令逐步解封，但其他國家仍未壓下疫情，台灣人最愛去的日本與韓國近日還是出現社區感染，考量出國旅遊仍有段距離，中華航空與長榮航空皆宣布，8月底前出發的機票，退、改票可免費。

華航公告表示，持有華航、華信之機票者，須於10月31日前辦理，在機票效期內，可改訂華航／華信相同訂位艙等／行程(同城市)之其他日期自營航班，免收價差／稅差，但僅限一次。華航／華信自營航班不可更改至聯營航班。

此外，機票退費可免收退票手續費，於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可自6月3日起於華航網站申退。優選座位及預購超額行李亦可全額退費，但規則特殊折扣機票(DM／ID／AD票類)不適用，團體機票則請洽旅行社。

長榮航空同樣提供8月底前免費退、改票服務。另外6月1日至10月24日前大陸昆明、黃山、西安、太原、鄭州、濟南、瀋陽、桂林、呼和浩特、哈爾濱、6月1日至2021年1月31日義大利、普吉島6月1日至9月28日等航班，也提供免費退、改票。

(中時 )