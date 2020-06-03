北市信義區又有豪宅交易，根據最新實價揭露「冠德信義」今年3月成交10樓戶246.72坪，總價3.7億，換算單價205.4萬，讓「冠德信義」重回2百萬俱樂部，且完全無貸款，業者表示，3億元以上豪宅雖然去化時間長，但在台灣防疫成功、加上資金行情助攻，預期下半年去化速度會倍增。

根據最新實價揭露「冠德信義」今年3月又有一筆新交易，10樓戶246.72坪，新買家為李姓自然人，砸3.7億買下，且完全無貸款，單價205.4萬，是冠德信義揭露至今第二筆單價破兩百萬的交易，再度凸顯市場現金滿滿，好野人購屋豪氣無極限。

冠德信義2017年11月完工，實價目前揭露五筆交易，其中12樓和10樓戶交易單價都破兩百萬，其餘低樓層三、四、五樓單價也都維持190萬的水準。

當地房仲業者表示，冠德信義分BCF棟，一層一戶，共41戶，基地面積大，推案坪數也大，因此每戶總價幾乎都破3億以上，由於近信義百貨商圈，又正對松德公園，視野遼闊，生活機能和環境條件佳，頗吸能引高資產族目光。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，目前豪宅市場買方仍以自住、置產為主，因此對於3億以上的頂級豪宅配套要求多，去化時間也長。惟台灣這波防疫措施成功，對比國際金融局勢多變，再加上資金行情助攻，預期下半年去化速度會倍增。業者可以利用這段空窗期，整備行銷企劃，迎接後續難得機會。

不僅冠德信義十樓戶無貸款買房，今年一月交易的５樓戶，也是3.32億現金購入，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，觀察近年北市指標豪宅包括「One park信義聯勤」，「聯合大於」和「信義帝寶」，都有不少富豪，以現金購買豪宅的交易出現。也顯見市場現金滿滿，好野人購屋豪氣無極限。

(中時電子報)