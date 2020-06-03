行政院昨公布「振興三倍券」方案，民眾花1000元可以領3000元振興三倍券，不過卻因領取方案複雜，引發民眾抱怨。對此，挺韓「五虎將」之一的「強強滾大哥」張銘誌用一段故事比喻，並直呼「台灣人啊，要覺醒」。

行政院長蘇貞昌昨公布「振興三倍券」方案，自7月15日起至年底，民眾花1000元可獲得3000元振興券，共有實體券及電子支付等領取通路。「振興三倍券」在全國實體店家都可使用，無論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場與旅遊住宿等可以消費。但不能用於電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡卡費、禮券、儲值。

對此，「強強滾大哥」張銘誌在臉書拿一段故事比喻，他寫道「詐騙集團：恭喜你中了3000元。A:真的嗎？那我要怎麼領獎金？詐騙集團：只要你先支付1000元手續費我們就會匯給您了！A:...」強強滾大哥諷刺表示，這橋段好熟啊！「台灣人啊，要覺醒！」

網友則回應表示「真貼切」、「這樣簡單的一件事!政府也需要搞那麼久！真的是人多口雜！一切都是人的問題」、「詐騙集團好像都是用這『橋段』」、「吃定台灣人」、「詐騙政府集團」。

(中時電子報)