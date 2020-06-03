三倍券還沒發，解禁搶客戰先開打，台北美福大飯店即日起至8月31日推出夏日限定的「和牛犇夏夜」一泊二食住房專案，帶您用舌尖品味道地東瀛美饌，雙人入住價6,999元，夏日限定3折優惠，給您一站式的食宿享受，力拚解封商機。

台北美福大飯店表示，由晴山日本料理新上任的日籍主廚─湯本誠，以家鄉和牛入菜，玩轉各式烹調手法所呈現的和牛珍饈，無論是炭火、壽司、還是涮涮鍋的方式，皆能嚐到和牛鮮嫩的美味，個人套餐每位3,190元，再入住寬敞舒適的頂級客房，享受客房免費的Minibar，體驗戶外恆溫游泳池和設備齊全的健身中心，並附翌日早餐兩客，專案價值22,550元，慶祝解封，雙人入住價6,999元。

美福強調，將日本職人精神發揮到淋漓盡致的湯本誠主廚，推出擁有八道精緻餐食的「和牛犇夏夜」套餐，以晴山日本料理風格鮮明的檯前料理區，展演一道道日本美饌，有以原始的炭火調理出食物獨特香氣的炭火割烹，呈現食材原汁原味的鐵板割烹，和近距離觀賞師傅細膩手技的壽司割烹，一次品嘗多種烹調技藝的和食美饌。

重頭戲獻上日本A5等級的和牛，精挑油花均勻分布、細嫩中帶有嚼勁的紐約客，以炭火慢烤帶出牛肉的原始香味，加上烤出甘甜滋味的洋蔥、增添口感的櫛瓜，層次豐富，唇齒留香。接下來更端出由鐵板炒出香氣逼人的「牛肉炒飯」，同樣選用美國Prime 牛小排，以牛肉薄片加入蒜末洋蔥快炒，火候十足米粒分明，每口滿載肉香與鑊氣，最後再以傳統的日式味噌湯和主廚特製的日式甜點為和牛饗宴畫下完美句點，好不滿足。

行政客房典雅的風格一踏進去就令人心曠神怡，席夢思的獨立筒墊、義大利精品等級的純棉寢具，度假風範就該如此！再拿起冰箱內冰涼的飲品一飲而盡，暢快地享受免費Mini bar點心和飲品。就算沒有沙灘，也可愜意地散步至戶外恆溫泳池，池底鑲嵌藍白相間的玻璃馬賽克，重現海洋的蔚藍，池畔旁的三兩躺椅，戴著墨鏡享受日光浴，讓夏夜晚風輕撫，釋放近期壓抑許久的心情。

(中時 )