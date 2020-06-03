謝震武3日主持高點綜合台節目《震震有詞》，電視台為高收視率特地頒發50萬獎金給製作單位，他笑說：「製作單位真的很用心，他們當然要考慮主持人心情啊。」談到通姦除罪化，他表示：「通姦除罪拿掉刑事，但民事還在，外界都在觀望。我還是要強調，婚姻需要經營，當事者要想清楚自己想要什麼，處理模式自然不同。」

謝震武強調，「自古以來不會因為法律改變，正宮和小三有任何改變，過去最嚴重可能引發殺機，節目專門幫大老婆打官司的律師就說，坐牢機率不高。應該說一個鬆一個緊，賠償或許會提高，以前為了取得證據，可能被告妨礙秘密，現在牽小手可能都算侵害配偶權。」他認為法律重點，在提醒對婚姻的忠誠義務。

謝震武曝夫妻相處之道。（吳維書攝）

擔任律師多年，謝震武雖因職業道德，無法透露案例，但也坦言演藝圈正宮曾上門諮詢過。至於經營婚姻秘訣，是否源於老婆管錢，他笑說：「大部分家庭都是女性主導啊，沒有人不吵架，多少啦，我們都會各退一步。」他笑稱除罪化最大影響，網路上討論可能是徵信業者。

(中時 )