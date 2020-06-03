隨著消費信心回籠，民眾出外用餐意願提升，六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店發出饕客號召令，粵亮廣式料理推出「夏日雙饗 限時活動」，即日起至8月31日止，4人同行於平日期間用餐，主廚精選10道經典明星料理吃一送一，第2道就由粵亮招待，包含經典原創「青檸焦糖松阪豬」、熟客盛讚「脆皮蒜香雞」等料理都可享用，假日則是凡點「靓皮烤鴨」兩吃，則再贈送第三吃，超值優惠讓老客人們吃得過癮，新朋友也能嚐鮮。

台北六福萬怡酒店提供另一種享受方式，除了雙人約會吃美味，還能住在五星飯店度過浪漫的一晚。台北六福萬怡酒店推出「超值海陸饗宴 住房專案」，即日起至8月31日止，雙人價只要4,200元，平假日皆適用，假日限量5間，於住宿期間，雙人在大廳酒吧享用現點現做的和牛龍蝦雙饗餐，包含肉食控熱愛的「美國極黑和牛紐約客」牛排2份，還有鮮甜 Q 彈的整隻龍蝦2份，市價高達3,518元，吃完美食後，當晚直接在雙人卓越客房度過，換算一晚只要再加價682元，超值的完美假期就該這樣安排。

敘日全日餐廳也跟全台民眾同慶，從6月8日開始恢復所有餐期服務，並且推出超狂「我在敘日呼喚0活動」，從6月8日至6月24日止，於周一至周四的午餐及晚餐間，只要是前5名入場的民眾即免費招待價值1,078元的主餐；若搶不到免費主餐也沒關係，敘日全日餐廳再加碼好康優惠，兩人同行用餐，其中一位任選1,738元主餐，敘日再招待一客主餐，午、晚餐餐期各限量10組，懂吃的老饕們立刻起身規劃，超高CP值的無敵美饌絕對不能錯過。

(中時 )