資策會(MIC)預估，在新冠肺炎疫情衝擊下，今年全球智慧型手機出貨量仍將跌破12億台、年減少16.9%，就5G智慧機來說，估計今年全球5G手機出貨量為2.06億台，較疫情前預測減少逾2成。

資策會MIC預估，疫情若於上半年受到控制且未大規模復燃，2020年全球智慧型手機出貨量仍將跌破12億台，出貨量減少16.9%，即使疫情受到控制的局勢更樂觀，預估仍不免減少12%的出貨量。

MIC資深產業顧問張奇表示，全球主要市場美國、歐洲、印度的市況皆不佳，在主要國家失業率大幅上升與民眾收入下降的情形下，消費力道仍難以復甦，換機潮也隨著遞延。

除了智慧型手機，資策會MIC也保守估計2020年全球5G手機出貨量為2.06億台，較疫情前的預測減少21%，全球滲透率達17.3%。資深產業顧問張奇指出，主要是5G手機的新品開發時程受到疫情影響而延遲，但是因為廠商仍然積極導入5G，且大陸市場新機型有近半數是5G，預估全球2020年5G銷售量仍有望突破1.5億台，不過整體市場仍需觀察解封之後，疫情是否復燃的走勢與後續影響。

針對全球家庭與企業網通設備整體市場，資策會MIC保守預估2020年將小幅成長1.3%，其中固網寬頻市場預期成長趨緩，加上第一季受疫情影響，2020年預估下滑1.2%，WLAN市場則預估成長3.4%，而交換器受惠於疫情推動企業加速數位化，帶動相關設備採購，預估與去年水準持平。

張奇觀察指出，雖然疫情影響延長已影響部分國家5G與寬頻基礎建設進度，但長期觀測，仍看好家庭、企業聯網需求帶動的設備、終端升級商機，與企業開始進行數位轉型所帶來的需求商機。生產面部分，供給端的問題逐漸得到緩解，未來仍需關注東南亞通訊上游受防疫政策管制的影響，與下半年部分零組件相對吃緊的供應鏈風險。

(時報資訊)