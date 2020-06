以日式高檔鍋物起家的橘色餐飲集團成立20周年,2019年合併營收達6.9億元。集團今(3)日宣布啟動二代接班,明年將首度跨出台北、進軍台中展店,目標5年內布局6都,未來希望能進軍海外展店。

橘色餐飲集團2000年創立頂級高檔鍋物品牌「橘色涮涮鍋」,2010年開出咖啡餐食品牌「M One Cafe」。2017年於內湖開設頂級單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」,2018年於信義新光三越A9開出「橘色涮涮鍋」百貨店,另有SAKURA健康生活館及M One SPA。

橘色餐飲集團創辦人袁永定表示,集團目前擁有5個品牌、7家據點,20年來業績「逐月成長」,近期啟動二代接班,由擔任執行長的袁悅苓、袁保華姐弟分工掌舵。袁保華表示,集團去年營收達6.9億元,其中餐飲營收約5.5億元、養生SPA則約1.4億元。

袁保華指出,集團目前員工約300多人,去年服務顧客人次達50萬,熟客率高達8成。今年雖受新冠肺炎疫情衝擊,但僅影響營收1成,低於餐飲業平均的3成,且堅守不裁員、不減薪、不放無薪假的「3不」防線。

袁悅苓表示,集團2017年才跨出台北大安區、進軍內湖,2018年插旗信義商圈,未來將邁出台北舒適圈,以「大橘色」橘色涮涮鍋、「小橘色」Extension 1 by橘色並進,預計明年進軍台中新光三越中港店開出「橘色涮涮鍋」第3店,目標5年內布局6都。

袁保華表示,橘色涮涮鍋平均客單價約1600元,Extension 1 by 橘色約1300元、M One Cafe約400~500元。橘色涮涮鍋台中店規模預計與信義A9店相當,約80坪、設有60個座位,預計將招募50名員工,亦與信義A9店相當,平均客單價希望維持1600元水準。

對於未來展店選擇,袁保華表示將較偏重百貨店,主要考量街邊店的變數相對較多,百貨有一定位置及人流及集客優勢,為相對安全、保守的策略,但不排除開設街邊店可能性。集團沒有規畫上市櫃計畫,希望以服務客人、持續投資培育員工人才為重。

此外,橘色餐飲集團去年起同步規畫外送、外燴及小外燴等多元服務,今年受疫情影響,外送外帶服務業績逆勢成長。袁悅苓說明,外燴主要提供超過10人的菜色規模,價格逾3萬元,小外燴則提供約4~5人菜色規模,價格約8500元左右。

(時報資訊)