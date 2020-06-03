以日式高檔鍋物起家的橘色餐飲集團成立20周年，2019年合併營收達6.9億元。集團今（3）日宣布啟動二代接班，明年將首度跨出台北、進軍台中展店，目標5年內布局6都，未來希望能進軍海外展店。

橘色餐飲集團2000年創立頂級高檔鍋物品牌「橘色涮涮鍋」，2010年開出咖啡餐食品牌「M One Cafe」。2017年於內湖開設頂級單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」，2018年於信義新光三越A9開出「橘色涮涮鍋」百貨店，另有SAKURA健康生活館及M One SPA。

橘色餐飲集團創辦人袁永定表示，集團目前擁有5個品牌、7家據點，20年來業績「逐月成長」，近期啟動二代接班，由擔任執行長的袁悅苓、袁保華姐弟分工掌舵。袁保華表示，集團去年營收達6.9億元，其中餐飲營收約5.5億元、養生SPA則約1.4億元。

袁保華指出，集團目前員工約300多人，去年服務顧客人次達50萬，熟客率高達8成。今年雖受新冠肺炎疫情衝擊，但僅影響營收1成，低於餐飲業平均的3成，且堅守不裁員、不減薪、不放無薪假的「3不」防線。

袁悅苓表示，集團2017年才跨出台北大安區、進軍內湖，2018年插旗信義商圈，未來將邁出台北舒適圈，以「大橘色」橘色涮涮鍋、「小橘色」Extension 1 by橘色並進，預計明年進軍台中新光三越中港店開出「橘色涮涮鍋」第3店，目標5年內布局6都。

袁保華表示，橘色涮涮鍋平均客單價約1600元，Extension 1 by 橘色約1300元、M One Cafe約400～500元。橘色涮涮鍋台中店規模預計與信義A9店相當，約80坪、設有60個座位，預計將招募50名員工，亦與信義A9店相當，平均客單價希望維持1600元水準。

對於未來展店選擇，袁保華表示將較偏重百貨店，主要考量街邊店的變數相對較多，百貨有一定位置及人流及集客優勢，為相對安全、保守的策略，但不排除開設街邊店可能性。集團沒有規畫上市櫃計畫，希望以服務客人、持續投資培育員工人才為重。

此外，橘色餐飲集團去年起同步規畫外送、外燴及小外燴等多元服務，今年受疫情影響，外送外帶服務業績逆勢成長。袁悅苓說明，外燴主要提供超過10人的菜色規模，價格逾3萬元，小外燴則提供約4～5人菜色規模，價格約8500元左右。

(時報資訊)