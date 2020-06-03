1名PTT網友日前在板上分享，桃園中壢夜市的刈包攤野生捕獲1位氣質非凡的美少女老闆。從網友的影片上，可以看出此位美少女老闆不但氣質非凡、舉止自然，專心手作刈包的神情惹人愛憐，令網友紛紛心動留言，「有經過桃園中壢區一定要到此處購買刈包嘗鮮。」

根據美女老闆在Instagram的創店理念，她表示是為了能夠與男友共同創業，並賺取2人的結婚基金，由於是薄利多銷的概念，來店購買的客人可以放心食用。PTT網友認為，1個刈包只要40元實在是太便宜，多數網友所買的刈包根本一個超出這價錢。美女老闆的攤位除了刈包，也有販賣麻辣豬腳、四神湯等，皆都出自於美女老闆親自手作而成，提供多項選擇購買。

美少女老闆以自創業方式來賺取結婚基金，也秉持自然不做作風格來傳遞正向能量招攬客人。PTT網友們紛紛讚賞認為，「這麼正還願意擺攤跟男友結婚好棒」、「反觀醜宅抱怨自己沒錢沒女人」。也許多網友羨慕表示，夫妻一起經營攤「販真的很甜蜜，祝他們意興隆」、「不錯，祝小夫妻生意興隆」。

(中時電子報)