由於提前取得了疑似 iOS 14 的程式碼，《9to5mac》網站在先前就陸續分享了不少關於 iOS 14 新功能的報導。該網站最新指出，iOS 14 當中，Safari 瀏覽器也將迎來例行性的更新，其中包含了自動翻譯功能，讓使用者瀏覽非母語的網站內容更為便利。

《9to5mac》網站報導，根據他們爬梳先前洩漏的 iOS 14 程式碼，發現 iOS 14 中，Safari 瀏覽器可能內建自動翻譯功能，而不需要依靠任何第三方工具。若成真，很可能這項功能也會導入最新的 iPadOS、macOS 之中，來讓使用者不僅在 iPhone，而是在 iPad、Mac 當中使用 Safari 也能享有同樣的功能。

此外，根據程式碼，自動翻譯功能也可能被套用在 App Store 中用來自動翻譯使用者留下的評論。來讓使用者更容易了解到其他國家用戶對於同一個 App 的看法跟評語。不僅如此，這項自動翻譯功能很可能可藉由 A 系列處理器的神經網絡引擎來在手機端完成計算，也就是說不需要連上網路也能執行，且不會因運用這項功能而需要向蘋果伺服器傳送任何資料。

另外，該網站也發現 Safari 瀏覽器可能獲得更完整的 Apple Pencil 功能支援。由於 Apple Pencil 無法相容於 iPhone，僅能在可支援的 iPad 機種中體驗。因此，這項功能可能將僅存於新一代的 iPadOS 中。目前 Apple Pencil 僅可在 iPad Safari 中進行點擊觸控、滾動網頁等功能，該網站指出未來有機會增加對於 Apple Pencil 手寫功能的支援，能在網頁中增加更多註解。

除了上述新功能，先前曾傳出 iOS 14 還將包含全新的 AR(擴增實境)應用，還有健身應用程式。可能類似 Android 系統可以支援「桌面級」widget，讓 iPhone 主畫面一改往年風格。iMessage(訊息)則是可能新增收回、@(提及)、已讀標籤等功能，更向當前的即時通訊平台看齊。

蘋果確定會在美國時間 6 月 22 日透過線上形式舉辦 WWDC20(蘋果全球開發者大會)。除了 iOS 14 之外，包含 iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14 以及 macOS 10.16 等新一代的作業系統，預計都將公開全新的功能，果粉們可以熬夜一同直擊。

(科技)