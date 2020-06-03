新北市議員張維倩與張錦豪接獲民眾陳情，在新北市曾獲優等評鑑的公托中心涉不當管教，托育人員⽤⼒夾幼童雙臉，甚至用雙⼿夾住幼童脖⼦讓孩子騰空2秒以上，手段兇殘。直到家長發現孩子不敢去公托，調閱監視器畫面才發現托育員惡行，不料事後家長想再調其他監視器畫面，園方竟將5月26到30日的畫面洗掉；新北市社會局表示，涉案托育員已經開除，也將開罰公托24萬，全案後續調查中。

張維倩與張錦豪3日在議會聯合質詢時指出，新北市大力推行公托中心，讓辛苦的家長能夠安心打拚工作，涉案公托還被評鑑為優等，沒想到竟發生虐童案。

張維倩說，某家長有天要送孩子到公托時，發現孩子不願意進去，逼問之下，孩子才娓娓道出園內老師的恐怖行徑。

張錦豪說，根據監視器畫面，5⽉26⽇11時13分，有位⼩朋友被老師雙⼿疑似⽤⼒夾雙臉，及出現⽤⼿推背部可能不適動作；同一天11時24分有位⼩朋友被老師雙⼿夾住脖⼦後，⼜往上拉起2秒才放下來等粗暴動作，這些畫面，讓把孩子放心交給公托的家長情何以堪。

張維倩說，該公托是委託某業者經營，該業者在新北與桃園承包多家公托，事後他們發現要調其他天的監視器畫面，竟然已經消失，要求社會局介入調查，是否還有其他不適任教保員與受害學生。

新北市社會局長張錦麗指出，社會局昨日接獲通報，立刻介入處理，托育中心主任說不小心把監視器畫面刪除，社會局已經畫面還原，發現3名老師動作粗魯，行徑明顯，3人坦承，已經當場開除。

張錦麗也說，公托中心也延遲通報，加上督導不周，社會局將開罰最高24萬元，社會局也將調閱所有監視器畫面，看是否有其他受害學生。

(中時 )